in foto: Giuseppe Barbato, 17 anni.

Ha perso il controllo della sua moto finendo rovinosamente sull'asfalto. Non c'è stato nulla da fare per Giuseppe Barbato, 17enne studente dell'istituto Foderà di Porto Empedocle, in provincia di Agrigento, in Sicilia. Un ragazzo solare, così come lo definiscono i suoi amici, tra i quali regna lo sgomento e l'incredulità sui social network. Si tratta dell'ennesima vittima del sabato sera sulle strade italiane. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, Giuseppe era alla guida della sua Honda Sh lungo la Passeggiata archeologica di Agrigento quando è finito per terra per cause ancora in via di accertamento e di cui si stanno occupando i carabinieri.

Nell'incidente è rimasta ferita gravemente una sua coetanea, che viaggiava con lui, e che è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Agrigento dove ha subito una delicata operazione chirurgica. La sua prognosi resta al momento riservata. Entrambi i giovani, secondo gli accertamenti degli inquirenti, indossavano il casco, regolarmente allacciato. Giuseppe, che invece è morto sul colpo, era molto conosciuto a Porto Empedocle: studente modello, era anche un grande appassionato di musica e basket, tifosissimo della Fortitudo Moncada Agrigento. "Di te ricorderò sempre il sorriso", si legge sulla pagina Facebook a lui dedicata, dove sono decine i commenti lasciati dai suoi amici dopo aver appreso la notizia.