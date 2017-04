Qualche anno fa aveva deciso di lasciare la natìa Sestu, in provincia di Cagliari, per trasferirsi in Piemonte alla ricerca di un lavoro. Ieri pomeriggio il 34enne Christian Marcis, di professione carrozziere, è morto in seguito a un gravissimo incidente stradale. Secondo la prima ricostruzione fornita dalla polizia locale, Marcis era alla guida della sua moto, una Yamaha, quando improvvisamente si è schiantato contro un'automobile, una Fiat 500, in corso Carlo Alberto dalla Chiesa, tra Cirié e Nole, in provincia di Torino. Subito dopo lo schianto, sono prontamente intervenuti i soccorsi e sul posto sono giunti polizia locale, carabinieri e vigili del fuoco. Il giovane cagliaritano è stato sbalzato dalla sella ed è finito contro il guardrail. I soccorsi dei medici del 118 sono stati inutili, il ragazzo è morto sul colpo. Lo scontro è avvenuto frontalmente, ma al momento non sono note le responsabilità dell'incidente e verranno chiarite dalle forze dell'ordine, che stanno indagando sulla dinamica.

Marcis, dopo l'impatto con il guardrail, è finito su un vicino prato, mentre la sua moto ha proseguito la corsa per quasi cento metri. Il giovane era un appassionato di moto ed era tifosissimo del pilota Valentino Rossi. Oltre a lavorare come carrozziere, si dedicava al fitness. La sua famiglia era originaria di Sestu. Il giovane, nato a Cagliari, aveva trascorso la sua infanzia nel paese e spesso tornava in Sardegna per trascorre le vacanze al mare.