Gennaio non è solo il primo mese dell'anno secondo il calendario gregoriano, ma è anche il mese in cui le famiglie devono iniziare a pensare al futuro scolastico dei propri figli, in questo caso quello relativo all'anno 2017/2018. Da lunedì 9 gennaio, infatti, le famiglie che devono iscrivere i propri figli alle prime classi di ogni ordine scolastico (elementari, medie e superiori) dovranno usufruire dell'apposita sezione messa a disposizione dal portale del Ministero dell'Istruzione e in seguito, dal 16 gennaio prossimo, procedere con la scelta della scuola desiderata. Per poter accedere al servizio, i genitori potranno utilizzare il cosiddetto Spid, ovvero dell'identità digitale univoca che permette l'accesso a tutti i servizi erogati online dalla Pubblica Amministrazione, oppure registrarsi compilando l'apposito form. Nulla cambia invece per quanto riguarda le iscrizioni alle scuole per l'infanzia, che procederanno come di consueto in via cartacea, e per quelle relative agli anni successivo alla prima classe di ogni ordine scolastico, che verranno automaticamente predisposte dalle segreterie di ogni scuola, a meno di trasferimenti comunicati dai genitori degli studenti.

Iscrizione online: i passaggi.

Una volta effettuata la registrazione, la famiglia potrà presentare la domanda di iscrizione inserendo i dati dello studente e il codice identificativo della scuola prescelta, indicando fino a 3 scelte diverse. Una volta compilato tutto il modulo di registrazione, la domanda potrà essere inoltrata, ma il sistema non prevede la possibilità di effettuare modifiche online in caso di errore, ma solo contattando direttamente la scuola di riferimento. Una volta inviata la domanda di iscrizione, l'utente riceverà una ricevuta di conferma nella casella mail precedentemente segnalata in fase di registrazione. Da quel momento, la scuola prescelta prenderà in carico la richiesta e comunicherà l'accettazione della domanda oppure, in caso di indisponibilità di posti, suggerirà alla famiglia una soluzione alternativa o gli eventuali smistamenti della richiesta a favore delle scuole prescelte in fase di compilazione.

Per l'anno 2017/2018 previste oltre un milione e mezzo di iscrizioni.

Secondo i dati comunicati dal Miur, saranno circa un milione e mezzo le famiglie italiane che dal 9 gennaio dovranno cimentarsi con l'iscrizione online dei propri figli in età scolare. Per effettuare tutta la procedura, scelta della scuola compresa, le famiglie avranno tempo fino alle ore 20 del prossimo 6 febbraio. "Per le famiglie delle zone colpite dal terremoto ci saranno azioni di supporto affinché possano svolgere la procedura online con l'aiuto delle scuole e specifiche indicazioni che saranno comunicate nei prossimi giorni con una circolare ad hoc", ha comunicato lo stesso ministero dell'Istruzione. L'iscrizione online sarà obbligatoria per le famiglie che sceglieranno la scuola statale, mentre sarà invece facoltativa per gli istituti paritari.