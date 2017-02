Uno scontro frontale tra un'auto e un'ambulanza è costato la vita ad un uomo nella giornata di domenica lungo la via provinciale Valdorme a Ortimino, località del comune di Montespertoli, nella città metropolitana di Firenze. Secondo una prime ricostruzione dei fatti, i due mezzi, che viaggiavano in senso opposto, si sarebbero scontrati frontalmente all'altezza di un curva, forse a causa di uno slittamento di almeno uno dei due mezzi provocato dall'asfalto bagnato. A terra privo di vita è rimasto l'automobilista della vettura, un uomo di 77 anni residente a Castelfiorentino

Nell'impatto è rimasto ferito anche un 24enne che era alla guida del mezzo di soccorso e che è stato trasportato poi da un'altra ambulanza del 118 all'ospedale di Empoli. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Illesi invece gli altri due operatori sanitari a bordo del mezzo di soccorso che dopo l'impatto hanno subito prestato assistenza al 77enne. Purtroppo però per l'uomo ormai non c'era più nulla da fare. Sul posto anche i vigili del fuoco di Empoli e la Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni che ha effettuato i rilievi del caso e ora sta indagando sul fatto.