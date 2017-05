Quando ieri mattina la padrona di Mina, una cucciola di golden retriver di pochi mesi, si è svegliata nel suo letto nella sua casa di Pesaro e ha guardato sul comodino, si è accorta immediatamente che il solitario da due carati che aveva appoggiato sul mobile la sera prima era scomparso. Non ci ha messo molto a fare ‘due più due’. La ‘ladra’ era proprio Mina: il cane si era mangiato il l’anello da ben 40mila euro. A quel punto la donna si è messa a pensare a come poter recuperare il prezioso.

Come riporta Il Resto Del Carlino, ha subito chiamato il veterinario che le ha suggerito di far mangiare sale al suo cane per provocarle il vomito. E così ha fatto: ma nonostante Mina abbia rigurgitato, dell’anello non c’era traccia. Il brillante era finito nell’pancia dell’animale. Così Mina è stata portata nell’ambulatorio del veterinario e sottoposto ai raggi x: nella lastra è comparso, ben visibile, il prezioso anello.

L’unica soluzione era dare una purga all’animale. Il veterinario ne ha prescritta una a base di crocchette, patate e olio di ricino. E così la proprietaria della cagnetta, armata di pazienza e guanti di lattice, ha atteso che Mina defecasse l’anello. Ieri sera dopo ore di veglia Mina ha espulso il suo ‘brillante bisogno’, per la gioia sua e della padrona.