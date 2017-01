Sarebbe scivolata perdendo l'equilibrio e finendo sui binari della ferrovia proprio mentre sopraggiungeva il treno. Così sarebbe morta Aliona Novalenco, la donna di 35 anni, originaria della Moldavia, deceduta lunedì sera nella stazione di Montelupo Fiorentino, in provincia di Firenze, travolta da un treno regionale Pisa-Firenze. È questa conclusione sono arrivate le indagini immediatamente avviate dai carabinieri dopo il terribile incidente e che si sono avvalse anche delle riprese effettuate dal telecamere di sorveglianza della stazione, subito acquisite per ordine della magistratura

Proprio l'esame dei fotogrammi dei video infatti ha permesso ai militari dell'arma di constatare come la donna sia scivolata da sola sui binari senza riuscire più a rialzarsi in tempo. Le stesse immagini hanno permesso di stabilire che la vittima e il suo compagno, un fiorentino di 31 anni poi soccorso in stato di shock, erano in evidente stato d'ebbrezza già all'ingresso in stazione, qualche minuto prima del dramma. La 35enne in particolare sarebbe stata vista cadere almeno due volte mentre si dirigeva verso la pensilina da dove poi è scivolata sui binari. Una ricostruzione confermata anche da alcuni testimoni dei fatti presenti in stazione al momento dell'incidente e ascoltati dagli inquirenti.