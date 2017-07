Orribile scoperta nelle scorse ore lungo le coste liguri in provincia di Savona. Alcuni bagnanti che si erano tuffati in mare dalle spiagge di Finale Ligure infatti hanno rivenuto in acqua, adagiato sul fondale, il corpo senza vita di un uomo. Il ritrovamento è avvenuto nella mattina di lunedì, intorno alle dieci e trenta, nella zona di Finalpia, antistante la spiaggia libera. La scoperta da parte di alcuni bagnati che si erano immersi sott'acqua a circa 30 metri dalla riva dove la profondità è di circa due metri

Dopo l'allarme sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Finale Ligure, i carabinieri, la Croce Bianca e la Guardia Costiera oltre ai sommozzatori provenienti da Genova che hanno provveduto a recuperare la salma che è stata poi trasferita in porto. La vittima, che secondo le prime notizie vestiva solo un costume, è stata identificata poco dopo dalle autorità come un ragazzo di 17 anni, un migrante ospite di una struttura in Piemonte, di cui si erano perse le tracce da qualche ora.

Il giovane, di origini nigeriane, si trovava insieme ad altri profughi sulla riviera ligure dove era stato portato per una breve vacanza dalla cooperativa che lo ospitava. Sulla sua morte è stata aperta immediatamente una indagine coordinata dal pm Giovanni Battista Ferro che dovrà accertare l'esatta causa di morte anche attraverso l'autopsia che sarà disposta dal magistrato