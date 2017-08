Tragedia nel mare antistante Savona nella serata di ieri, 28 agosto. Un uomo di 32 anni è deceduto per annegamento, sembra a causa di un malore di natura cardiaca. Il corpo di Gaspare Miceli, carabiniere in servizio a Roccaverano (At), originario di Trapani, è stato trovato questa mattina intorno alle 9 al largo di Capo Noli, a un miglio dalla costa. Le ricerche erano continuate tutta la notte. Quando in mattinata si è aggiunta anche l’elicottero dei vigili del fuoco, un cadavere che galleggiava in acqua è stato avvistato dall’equipaggio. Il corpo è stato poi recuperato dagli uomini della Capitaneria e riportato a riva con la motovedetta.

Miceli, sportivo, calciatore e buon nuotatore, era arrivato in riviera ieri pomeriggio insieme ad un amico col quale si era tuffato per fare snorkeling (l'osservazione del fondo del mare nuotando in superficie). Ma se l’altro era tornato a riva poco dopo, del 32enne (li avrebbe compiuti ad ottobre) nessuna traccia. L’amico lo aspettato fino alle 20 e poi ha dato l’allarme. Immediato l’intervento di Guardia Costiera, Vigili del Fuoco e Carabinieri. Per ore è stato perlustrato il tratto di mare fra Capo Noli e il Malpasso senza successo. Poi si sono innalzati in volo due elicotteri, uno della Marina, il Nemo 04 di stanza a Luni, e l’altro dei carabinieri del nucleo di Villanova d’Albenga. Miceli però risultava ancora disperso. Solo stamattina, quando si è aggiunto anche l’elicottero dei vigili del fuoco, è stata fatta la drammatica scoperta. Il pm Vincenzo Carusi ha deciso di non disporre l’autopsia, firmando il nulla osta per i funerali. Sposato da poco più di un anno, il carabiniere viveva con la moglie ad Acqui Terme.