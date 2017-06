Per loro lanciare sassi dal cavalcavia sulle auto sottostanti lungo l'autostrada probabilmente era soltanto una bravata come tante ma solo per poco le loro azioni non si sono trasformate in tragedia per chi è stato colpito e per loro stessi. Stiamo parlando di due ragazzini di appena 15 anni di Castellazzo Bormida, in provincia di Alessandria, in Piemonte, individuati dalla polizia dopo mesi di indagini e reo confessi di aver gettato sassi da un cavalcavia dell'autostrada A26.

I fatti contestati ai due adolescenti infatti risalgono allo scorso 26 febbraio quando uno dei sassi centrò in pieno il parabrezza di un autocarro in viaggio verso Genova. Nonostante i danni, fortunatamente il vetro tenne e l'autista riuscì a fermarsi senza causare incidenti stradali. Si evitò così una tragedia come quelle avvenute negli anni scorsi e per i tre occupanti del mezzo la vicenda si concluse solo con un brutto spavento.

Dopo la denuncia sul fatto vennero avviate immediatamente le indagini da parte della sezione di polizia giudiziaria della Stradale di Alessandria coordinata dalla locale Procura che ha ipotizzato il reato di tentato omicidio. Solo dopo diversi mesi però gli agenti sono riusciti a stringere il cerchio attorno ad un gruppo di giovanissimi che abitano nella zona del cavalcavia. Infine l'attenzione si è soffermata sui due adolescenti che, messi alle strette, hanno confessato. I due sono stati segnalati alla Procura dei minori che ora procederà per competenza