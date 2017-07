Ha raccolto sulla spiaggia delle conchiglie da poter portare a casa come souvenir. Ma questo gesto, in apparenza innocuo, potrebbe costare molto caro ad un turista bresciano di origine albanese in vacanza a Platamona, in provincia di Sassari, all'interno del golfo dell'Asinara, nel nord della Sardegna. L'uomo, infatti, potrebbe dover pagare quasi diecimila euro di multa, in base alle norme di tutela del patrimonio naturale in vigore nella regione.

La sua "razzia" di conchiglie non è, infatti, passata inosservata agli altri bagnanti, molto legati a questa zona, conosciuta ai più come "spiaggia dei sassaresi", che hanno immediatamente segnalato il fatto alla polizia dopo aver visto l'uomo raccogliere le conchiglie e sistemarle nel suo zaino. Gli agenti, da parte loro, sono intervenuti e hanno fermato e identificato l'ignaro turista, sequestrando tutto il suo bottino. Rischia fino a 9200 euro di multa.