Anche il leader del Carroccio Matteo Salvini sogna di chiudere le frontiere come il presidente degli Stati Uniti Donald Trump: "Anche domani, se potessi anche domani, ne sono entrati fin troppi. Quando saremo al Governo chiederemo a chi di dovere se ci sono Paesi a rischio e adotteranno misure tempestive e se chi di dovere lo segnalerà non ci fermeremo davanti ‘alle Madonne', alle Boldrini e al politicamente corretto", ha dichiarato il segretario della Lega Nord a margine della presentazione del convegno ‘Un' altra Europa è possibile' previsto per questa sera al Palazzo delle Stelline di Milano. La posizione di Matteo Salvini è sostenuta anche dall'ex ministro leghista Roberto Calderoli, che in un post pubblicato questo pomeriggio su Facebook si è scagliato contro gli avversari di Donald Trump e sottolineato che l'Italia dovrebbe guardare in casa propria e impegnarsi a cambiare le politiche relative all'accoglienza migranti: "Altri 200 immigrati stanno per sbarcare sulle coste siciliane, andando ad aggiungersi ai 4292 che, secondo il ministero degli Interni, sono arrivati in Italia in questo mese di gennaio. L'invasione procede a pieno ritmo, nonostante sia inverno, e oggi il capo della nostra intelligence, il prefetto Pansa, conferma che con il traffico di essere umani si arricchiscono anche i terroristi dell'Isis. Al posto di cianciare a vanvera contro Trump, che è stato democraticamente eletto dai cittadini americani e sta semplicemente applicando il programma per cui è stato votato, perché non guardiamo ai problemi di casa nostra e ai 4500 immigrati sbarcati nel solo mese di gennaio? Perché se il buongiorno si vede dal mattino allora in questo 2017 potremmo migliorare il record del 2016 di 181mila immigrati e magari, chissà, superare anche l'asticella dei 200mila!".

Sul punto, però, il capogruppo di Forza Italia Renato Brunetta non concorda e anzi sostiene che in realtà Donald Trump non stia facendo nulla di così straordinario, ma anzi stia copiando le iniziative messe in campo dal governo di centrodestra con la legge Bossi-Fini. "Io sono d'accordo con la Bossi-Fini, col reato di immigrazione clandestina, con il blocco navale nei confronti della Libia, con tutte le politiche che abbiamo storicamente messo in campo come centrodestra italiano. Infatti, semmai è Trump che sta copiando noi, non il contrario. Noi, queste cose, già le abbiamo fatte", ha spiegato Brunetta.