"Donald Trump mi ha chiesto di lasciare andare le indagini su Flynn. ‘È un bravo ragazzo’, mi ha detto". Lo afferma l'ex capo dell'Fbi, James Comey, nella dichiarazione scritta con cui aprirà domani la sua audizione in Senato che rischia di mettere in guai seri la nuova amministrazione americana. Secondo Comey, il Presidente USA ha definito le indagini sulla Russia “un'ombra che comprometteva la sua capacità di agire per il paese”. L'ex capo dell'Fbi licenziato dal capo della Casa Bianca il 9 maggio scorso prosegue: "Il presidente mi ha detto: ho bisogno di lealtà, mi aspetto lealtà". "Non mossi le labbra, parlai, o cambiai la mia espressione durante il terribile silenzio che seguì. Ci siamo semplicemente guardati in silenzio" aggiunge in riferimento alla cena del 27 gennaio alla Casa Bianca.

James Comey domani sarà sottoposto ad interrogatorio proprio su questo incontro, reso noto inizialmente da alcune fonti al New York Times, pochi giorni dopo il suo licenziamento a sorpresa, collegandolo di fatto all'inchiesta che Comey stava conducendo sul Russiagate. La testimonianza scritta è stata diffusa oggi. L’ex capo dell’Fbi la leggerà domani davanti ai membri della commissione Intelligence del Senato, quella che indaga sulla possibile interferenza della Russia nelle elezioni presidenziali Usa dello scorso novembre e sulla possibile collusione tra la campagna Trump e funzionari russi. Da essa emerge un'altra richiesta fatta da Donald Trump a Comey: di "uscire" pubblicamente dicendo che il presidente "non era personalmente sotto inchiesta". Secondo quanto rivelato da Comey, il Presidente USA gli avrebbe chiesto se intendeva restare alla direzione dell'Fbi. Comey sottolinea che trovava la richiesta “strana” in quanto "già in due precedenti conversazioni mi aveva detto che sperava io rimanessi e io gli avevo assicurato che intendevo rimanere".