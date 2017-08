Morire a 16 anni abbandonata su una panchina. È una storia di superficialità ed egoismo quella che ha stroncato la vita di una ragazza russa, Katya Sh, che a San Pietroburgo, dopo una serata passata a bere con gli amici, è stata abbandonata per strada, mentre il resto del gruppo ha continuato a far baldoria altrove. Probabilmente è deceduta in seguito a un arresto cardiaco, per avere assunto delle droghe. La polizia sta cercando di accertare le cause e sta indagando anche sulle responsabilità: forse si sarebbe potuta salvare se gli amici avessero chiamato i medici tempestivamente. Per il momento sui ragazzi pende l'accusa di "omicidio involontario". I soccorritori giunti sul posto sono stati allertati da alcuni passanti che hanno notato la ragazzina riversa sulla panchina. L'adolescente avrebbe compiuto 17 anni solo tre giorni dopo.