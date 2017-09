L'estate sta finendo ma la fine delle vacanza in Sardegna, in quel di Cagliari, verrà ricordata da due turisti tedeschi, che prima di prendere il volo EasyJet dall'aeroporto di Cagliari "Elmas" per dirigersi a Basilea, in Svizzera, sono stati fermati all'imbarco del gate. All'interno del loro bagaglio da imbarcare erano imbustati dei souvenir illegali e del tutto originali: due stalattiti lunghe 35 cm, un patrimonio dell'ambiente sardo. La denuncia è scattata dalla pagina Facebook del profilo Sardegna Rubata, che non ha esitato a pubblicare i documenti dei due turisti oltre alle foto degli oggetti rubati. I due tedeschi, sorpresi in flagrante dagli addetti alla security, dovranno pagare una multa di 1700 euro e rispondere dell’accusa di furto e ricettazione. L'episodio si aggiunge a quello dello scorso luglio quando un turista spagnolo tentò il furto della stalattite dalla Grotta del Fico a Baunei e a quello di Alghero quando due turiste furono "beccate" all'aeroporto di Alghero con sabbia e conchiglie di mare e costrette a pagare una multa di 6mila euro.