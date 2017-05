in foto: Immagine di repertorio.

Un ragazzo di diciannove anni di Adria (Rovigo) attualmente è ricoverato in ospedale con una frattura del bacino, serie lesioni polmonari e gravissimi politraumi. Il giovane, studente dell’istituto alberghiero, ha riportato gravi ferite dopo essere stato travolto dall'auto di un amico. Non dovrebbe essere in pericolo di vita, ma i medici non si sbilanciano ancora. Le cause dell’incidente – avvenuto giovedì sera in una zona industriale di Adria – non sono ancora chiare ma al momento non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella agghiacciante di un gioco finito male. Secondo alcune indiscrezioni, l’ipotesi è infatti che il giovane rimasto ferito stesse giocando a rimanere in piedi sul cofano della vettura in corsa, il cosiddetto “carsurfing”.

Fondamentali i filmati delle telecamere di una fabbrica della zona – Ad aiutare la magistratura a fare chiarezza sulla dinamica dell’incidente saranno i filmati delle telecamere di una fabbrica che si trova lungo la strada dove il ragazzo è stato travolto. L'auto, che avrebbe dei segni sulla carrozzeria anche all'altezza della fiancata posteriore, è stata posta sotto sequestro. I carabinieri giunti sul posto dopo l’incidente hanno eseguito i prelievi necessari a capire se il ragazzo alla guida della vettura fosse stato sotto l'effetto di alcol o sostanze stupefacenti. Le indagini sono affidate ai carabinieri e alla procura di Rovigo. Sul fatto il sostituto procuratore Monica Bombana ha aperto un fascicolo per lesioni colpose.