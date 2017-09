Piccola contestazione per il segretario del Partito Democratico Matteo Renzi, nel corso del suo intervento alla Festa de L'Unità di Bologna. Come racconta La Nuova Ferrara, infatti, a un certo punto la ferrarese Giovanna Mazzoni, militante dell’associazione “No Salvabanche”, "ha iniziato a urlare, mostrando il vessillo dei “No Salvabanche”, a nome dei «130mila risparmiatori» che a Ferrara e nel Veneto, «chiedono i loro soldi indietro»". La donna ha sostanzialmente dato dei ladri ai politici del PD, accusando: "Noi non abbiamo rubato, voi avete rubato".

Immediata la replica di Renzi, con un botta e risposta raccolto dai giornalisti presenti

«Signora, lei “voi avete rubato” lo dice a sua sorella. Si sieda per cortesia». Ma la militante del “No Salvabanche” ha proseguito: «Vogliamo i nostri soldi indietro, siamo un milione». «Di posti di lavoro no», l’ha rimbeccata scherzosamente Renzi richiamando la citatissima promessa elettorale dell’ex premier Berlusconi.

Renzi è tornato oggi sulla questione, rilanciando sul suo profilo Facebook un post del suo collaboratore Luigi Marattin, in cui, tra le altre cose, si legge