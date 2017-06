Per ben due volte il segretario del Partito Democratico Matteo Renzi ha dichiarato di guardare favorevolmente al progetto dell'ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia. La prima volta, pochi giorni fa, durante una diretta Facebook, ha commentato, rispondendo a uno spettatore: "Noi ci siamo. Spero anche Giuliano. Ma dipende da lui, perché noi siamo pronti", mentre la seconda volta, secondo indiscrezioni, dopo la disfatta dell'accordo sulla legge elettorale siglato con M5S, Forza Italia e Lega Nord, l'ex presidente del Consiglio avrebbe ribadito il proprio interesse e sostenuto che "l'unica via d’uscita è un cambio di direzione repentino, con destinazione Pisapia. Al Senato la soglia è all’8%, ma diventa il 3% per i partiti coalizzati", abbandonando dunque l'idea di una riedizione delle larghe intese con il partito di Angelino Alfano o con il centrodestra di stampo berlusconiano.

A quanto pare, però, a Giuliano Pisapia proprio non piace l'apertura di Matteo Renzi e durante un'intervista concessa a SkyTg24 frena e dichiara: "La cosa mi colpisce è che io sono per il massimo dell'unità ma non si può fare un apertura dopo mesi e mesi in cui abbiamo cercato un'alleanza di centrosinistra in discontinuità e soprattutto dopo una sconfitta come quella di ieri che presupponeva coalizioni diverse. Bisogna ragionarci, ma partendo dalla considerazione che un'alleanza con il centrodestra è un'alleanza perdente". Insomma, dalle parole di Pisapia sembra non esserci grande disponibilità a trattare un'alleanza in vista delle prossime elezioni politiche, una frenata probabilmente dettata anche dal fatto che l'apertura è intervenuta proprio a ridosso del fallimento dell'accordo sulla legge elettorale, che ha sostanzialmente messo il Partito Democratico di Matteo Renzi "con le spalle al muro".