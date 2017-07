Il Regno Unito si trova a dover fare i conti con un’invasione di tafani che sta creando non pochi problemi ai residenti. Una donna ha condiviso le foto della caviglia di suo marito, mostrando le conseguenze della puntura di uno dei fastidiosi insetti. “Si è gonfiata e infettata rapidamente, siamo starti costretti a correre al pronto soccorso, dove è stato visitato per diverse ore” ha spiegato Anna Taylor, della contea di Merseyside, a Metro. Ma non solo il marito. “Mia mamma è stata punta alla testa da uno di quei piccoli bas**rdi, ha perso metà del suo sopracciglio” ha aggiunto la donna. I tafani femmina si alimentano anche di sangue umano per produrre le proprio uova e le loro punture spesso provocano reazioni davvero molto vistose. Le ferite possono facilmente essere infette e molti soffrono di reazioni allergiche estreme simili a quelle del signor Taylor.

Anche Joanne Mitchell ha condiviso col media britannico una foto della sua caviglia gonfia, dopo la puntura di un tafano: "Questa era la mia caviglia la scorsa settimana, un giorno dopo essere stata punta! Era così gonfia che mi ha ricordato di quando ero incinta di nove mesi!”. Un’altra vittima degli insetti, Joanne Beesley, è stata costretta ad una cura a base di penicillina per una settimana dopo essere stata punta al polpaccio.

Molte altre persone hanno parlato delle loro “storie dell’orrore” causa tafani. Nicola Partington Jones ha detto: "Ho rischiato davvero, ho avuto la setticemia, la mia gamba è diventata nera e sono rimasto in ospedale per due settimane! Ci sono volute sei settimane per recuperare pienamente! ". Samantha Berry ha detto: “I tafani sono malvagi! La mia caviglia si è gonfiata come un melone qualche anno fa!”.