È il report ISTAT sulla redistribuzione del reddito in Italia a riaprire il dibattito sulla disuguaglianza e sugli squilibri del sistema Italia. Problemi atavici del nostro Paese anche se, stando ai dati, nell’ultimo anno le cose sembrano essere sensibilmente migliorate. Si legge infatti nel report: “Nel 2016, sulla base delle stime del modello di microsimulazione dell’Istat l’intervento pubblico, realizzato attraverso l’imposizione fiscale e contributiva ed i trasferimenti monetari, ha determinato una riduzione della diseguaglianza di 15,1 punti percentuali dell’indice di Gini: da un valore di 45,2 punti misurato sul reddito primario a uno di 30,1 in termini di reddito disponibile”.

L’intervento del Governo, dunque, è stato efficace e ha determinato un abbassamento dell’indice che misura la disuguaglianza reddituale. In particolare, sul totale dei 15,1 punti, le pensioni e gli altri trasferimenti hanno avuto un impatto ridistribuivo pari a 10,8 punti, mentre la revisione del settore dei prelievi e delle imposte ha inciso con una riduzione di 4,3 punti.

Complessivamente, l’intervento pubblico ha determinato un miglioramento per il 56,6% degli individui e si fa maggiormente sentire per i redditi più bassi, come mostra la tabella

Ancora più nel dettaglio, è possibile considerare che le politiche redistributive del Governo Renzi, dunque il bonus degli 80 euro in busta paga, l’aumento della quattordicesima ai pensionati e il sia (sostegno all’inclusione attiva), hanno aumentato l’equità della distribuzione dei redditi disponibili e ridotto dello 0,8% il rischio di povertà. Nello specifico, come mostra il grafico

Se le pensioni conservano l'impatto maggiore nella redistribuzione dei redditi, restano sul tappeto le questioni "generazionali", come si legge nel report

L’analisi delle stime del rischio di povertà per le diverse classi di età (Figura 5) mostra, oltre alla evidente funzione di sostegno delle pensioni per le persone di 65 anni e più, anche un aumento del rischio di povertà, dopo l’intervento pubblico, per i giovani nella fascia di età dai 15 ai 24 anni (dal 19,7 al 25,3%) e per quelli dai 25 ai 34 anni (dal 17,9 al 20,2%). Un limite evidente del sistema dal punto di vista dell’equità è la debole tutela accordata ai minori in presenza di bassi livelli del reddito familiare: per effetto dell’intervento pubblico il rischio di povertà aumenta dal 20,4 al 25,1% per chi ha meno di 14 anni.