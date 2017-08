Una coppia di neo-sposi in viaggio di nozze a Ragusa è finita in ospedale, ricoverata in gravissime condizioni. Secondo quanto si apprende da una prima ricostruzione dei fatti, i coniugi di Messina si sarebbero sentiti male dopo aver respirato i gas di risalita di un condotto fognario comunale intaccato durante alcuni lavori stradali. I due sposi, di 65 e 60 anni, sono stati trovati svenuti dalla polizia. Le forze dell'ordine sono intervenute su richiesta del proprietario dell'albergo in cui la coppia alloggiava.

L'uomo, che non riusciva più ad aver notizie dei due ospiti messinesi ormai da ore, dopo aver insistentemente provato a chiamare in camera, ai cellulari dei due e bussato alla porta della loro camera d'albergo, ha deciso di lanciare l'allarme. Così, la coppia di neo-sposi è stata ritrovata dai poliziotti priva di sensi e i due sono stati subito trasportati in due diversi ospedali siciliani provvisti delle necessarie camere iperbariche, a Siracusa e Catania. Al momento risulta sia stata aperta un’inchiesta per lesioni gravissime colpose. La squadra mobile, su disposizione della Procura di Ragusa, ha sequestrato l’albergo: gli otto ospiti della struttura sono stati trasferiti in un altro hotel. I due neo-sposi lottano tra la vita e la morte.