Un ragazzo di 22 anni è morto in circostanza ancora da chiarire mentre stava facendo sesso con la sua ragazza. La tragedia è avvenuta a Keelug, città portuale di Taiwan. Secondo quanto si legge su Taipei Times, Huang si sarebbe svegliato alle 5 del mattino per avere un rapporto sessuale con la sua compagna, Fu, 20enne. A metà strada, mentre facevamo l’amore, ha cominciato a sudare e aveva difficoltà a respirare. Ha perso conoscenza, ed è caduto su di me. Ho provato a chiamare il suo nome e a scuoterlo, ma non c'era nessuna reazione," ha detto la giovane disperata. La 20enne ha subito chiamato un'ambulanza, che ha portato Huang in ospedale, ma i medici non hanno potuto fare nulla per salvarlo.

Il 22enne non aveva mai manifestato problemi di salute, per quanto fosse un po’ sovrappeso. “L’unico suo problema era stato un raffreddore recente” ha detto Fu alla polizia. "Come si può morire così? Vogliamo sapere cosa è successo" dicono ora i genitori di Huang, che pretendono dalle autorità un'indagine sulla causa della morte del giovane. Ma secondo i medici dietro il decesso non ci sarebbero circostanze sospette e con ogni probabilità Huang è stato ucciso da un ictus o da attacco cardiaco.

Tuttavia gli esperti si stanno chiedono se il tempo insolitamente freddo degli ultimi giorni a Taiwan dove il termometro ha raggiunto gli 11°, al di sotto della media locale) non abbia potuto influire in qualche modo sul decesso e il Dr. Shih, responsabile del pronto soccorso del Keelung Chang Gung Memorial Hospital, ha avvertito che “quando fa molto freddo sarebbe opportuno riscaldare prima il corpo con qualche esercizio e poi cominciare a fare sesso”.