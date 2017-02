Dramma questa mattina intorno a mezzogiorno a Barletta. Una ragazza di 27 anni residente ad Andria infatti è stata investita in pieno da un treno che sopraggiungeva a grande velocità all'altezza di un passaggio a livello a ridosso del centro cittadino. La giovane è stata travolta da un convoglio Frecciabianca partito da Taranto e diretto a Milano che stava transitando al passaggio a livello di via Andria che aveva le sbarre regolarmente abbassate. Secondo alcuni testimoni, infatti, la ragazza si sarebbe abbassata sotto le sbarre per tentare comunque di raggiungere i binari nonostante il segnale rosso.

Il macchinista del convoglio accortosi della presenza della donna sui binari, avrebbe prima suonato insistentemente e poi tentato una fermata improvvisa non riuscendo però a evitare l'impatto fatale. La scena è avvenuta davanti agli occhi atterriti dei passanti che aspettavano in strada il via libera per attraversare i binari. Dopo l'episodio sul posto sono accorsi sanitari, vigili del fuoco e polizia che ora sta indagando sull'accaduto. Gli agenti hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire l'accaduto e soprattutto per cercare di capire se la donna abbia attraversato i binari senza accorgersi dell'arrivo del treno o se si sia suicidata.

Dai primi accertamenti sembra che l'ipotesi del gesto estremo sia quella più probabile. Per questa ipotesi fanno protendere il fatto che la ragazza non ha considerato i ripetuti fischi di allarme lanciati dal treno e che avesse parcheggiata l'auto poco lontano lasciando dentro la borsa e tutti i suoi documenti. Secondo alcuni testimoni, inoltre, sembra che la donna poco prima dell'impatto si sia girata di spalle al treno che arrivava al alta velocità rannicchiandosi.