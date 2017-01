Macabro delitto martedì pomeriggio in un'abitazione di Azzano Decimo, in provincia di Pordenone. Un anziano è stato trovato morto all'esterno della sua abitazione in località Tiezzo con una profonda ferita da taglio alla gola. La vittima è il 79enne Calisto Rosset. Secondo le prime informazioni, a trovare il cadavere è stato un vicino di casa della vittima che ha notato il corpo a terra nel giardino e ha allertato i carabinieri. I militari del Nucleo investigativo di Pordenone, dopo aver accertato la morte dell'uomo e aver ascoltato alcune persone come testimoni, si sono subito diretti a casa del fratello della vittima che dista poche centinaia di metri dal luogo del ritrovamento.

Alla vista dei carabinieri, però, il fratello del 79enne ha imbracciato un forcone e prima ha minacciato i carabinieri e poi si è barricato nell'abitazione di famiglia minacciando di sparare su chiunque si avvicinasse. Sul posto sono giunti numerosi militari che hanno circondato la casa e isolato la zona e stanno negoziando con l'uomo perché apra la porta e si consegni. I militari dell'Arma hanno indossato giubbotti antiproiettile e sarebbero pronti a intervenire perché ritengono che l'uomo possa essere armato. Gli investigatori escluderebbero che all'interno dell'abitazione ci siano altre persone oltre al fratello della vittima. L'anziano, che ha qualche anno in meno del fratello, si chiama Corrado e secondo indiscrezioni da tempo soffrirebbe di depressione.