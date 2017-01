Quando gli agenti della polizia di Ramsey, nello stato USA del Minnesota, hanno fermato quell’auto sulla NW St Francis poco dopo la mezzanotte di Mercoledì non si aspettavano certo di trovarvi dentro una donna in travaglio e ben sette bambini tutti con del nastro isolante a serrargli la bocca. La vettura peraltro è risultata è stata rubata. All’interno c’erano anche due uomini, entrambi arrestati, uno di loro anche per il possesso di un veicolo rubato, come ha riferito Fox 9. Alla guida c’era propria la donna che stava per partorire. I poliziotti l’hanno subito portata in ospedale.

I sette bambini sarebbero parenti degli altri due adulti nel veicolo, ha riferito Star Tribune. Gli agenti hanno però stabilito che non vi fosse alcuna minaccia immediata per la sicurezza dei bambini e hanno deciso di lasciarli andare insieme ai genitori. L'incidente è comunque ancora oggetto di indagine ufficiale. Non è chiaro cosa abbia spinto gli adulti ad avvolgerle del nastro da imballaggio attorno alle loro teste. “E’ probabile che la decisione sia scaturito dal momento concitato con una donna in travaglio e la necessaria corsa in ospedale” riferiscono fonti vicine alla polizia ai quotidiani USA.