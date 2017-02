in foto: Auto in mare, foto di repertorio

Giovanni Rosati, 49 anni, è morto questa mattina dopo essere caduto con la sua automobile nelle acque del porto di San Benedetto del Tronto. Stando alle prime ipotesi fatte trapelare da polizia e carabinieri, accorsi sul posto insieme alla Guardia costiera e ai sommozzatori dei Vigili del Fuoco, l'uomo si sarebbe suicidato per dissapori familiari: prima di accendere l'auto e gettarsi in mare avrebbe picchiato brutalmente la moglie, tanto che la donna è stata ricoverata nella notte all’ospedale di San Benedetto. Rosati – come spiega il quotidiano locale Riviera Oggi – avrebbe comunicato poi la sua intenzione di togliersi la vita inviando dei messaggi agli amici. Ad assistere alla scena sarebbe stato un operaio della ditta di raccolta dei rifiuti, che ha immediatamente dato l'allarme e molto probabilmente nelle prossime ore dovrà raccontare ai carabinieri ciò che ha visto.

Inutile il tentativo di rianimarlo, protrattosi per circa 30 minuti. L'uomo è stato recuperato e riportato a riva dai sommozzatori dei vigili del fuoco, e sottoposto ad un lungo massaggio cardiaco nel tentativo di rianimarlo, ma i soccorsi si sono rivelati vani. In seguito sempre i pompieri della vicina stazione hanno recuperato l'automobile. Secondo le prime indagini, stamattina la moglie dell'uomo si sarebbe recata al pronto soccorso sostenendo di essere stata malmenata dal marito al culmine di un litigio. In quegli stessi minuti Rosati – che lavora come pittore edile ed è molto conosciuto nella cittadina rivierasca anche per la sua passione calcistica per la squadra locale, la Samb – si è diretto al porto e da lì si lanciato in mare con l'auto dopo aver annunciato su un gruppo Wathsapp l'intenzione di farla finita.