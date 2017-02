Per quanto a conoscenza della polizia, non c'è mai stato un caso al mondo in cui una singola persona fosse accusata di così tanti casi di violenza sessuale ai danni di bambini. Il mostro in questione è un 70enne danese che dovrà rispondere di una serie impressionante di abusi su minori, alcuni dei quali trasmessi in diretta via streaming a pagamento ad altri pedofili in giro per il mondo. Per ogni abuso l'uomo è arrivato a pagare al massimo 40 dollari.

L'uomo inoltre "ordinava" via Internet gli abusi che si dovevano commettere sui bambini, soprattutto di origine filippina. In pratica pagava genitori e uomini senza scrupoli per fare sui minori qualsiasi tipo di violenza, dall'aggressione sessuale agli stupri di gruppo.

L'uomo è stato arrestato nel sobborgo di Copenaghen del Brondby lo scorso febbraio, e ci sono voluti molti investigatori, in collaborazione con la polizia informatica, per un anno intero, per raccogliere ed elaborare tutte le prove e infine accusare il 70enne: "Per quanto ne so, non abbiamo mai avuto un caso in tutto il mondo in cui una persona è stat accusata di tanti assalti," ha detto Flemming Kaerside del Cyber Crime Center della polizia danese, secondo al The Local.

Nelle 120 pagine del faldone, si trovano i dettagli inquietanti di quello che il pedofilo faceva fare sui bambini. In alcuni casi erano i genitori a praticare gli abusi sui piccoli, altre volte erano i bambini a essere costretti a praticare sesso, soprattutto orale, gli uni con gli altri. In un caso, una bambina di quattro anni è stata violata da sua madre su richiesta del presunto predatore, mentre in un altro, una bimba di 3 anni è stata costretta a fare sesso orale su una bambina di 5.

Le udienze inizieranno il 28 febbraio , una sentenza è prevista per giugno. Non è la prima volta che pedofili sono stati scoperti ad assistere a questi meschini spettacoli in diretta via web, ma è molto difficile scoprirli perché raramente tengono una copia dei filmati. Nel mese di marzo 2015, dieci persone sono state arrestate durante le indagini di un caso simile, ma nove di loro sono stati rilasciati quasi subito per mancanza di prove.