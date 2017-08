Atterraggio d'emergenza all'aeroporto di Genova per un volo della compagnia di bandiera olandese Klm. L’aereo, partito da Amsterdam con destinazione Cagliari, trasportava circa novanta passeggeri, poi costretti a trovare un altro modo per raggiungere la Sardegna. Si tratta del volo KLM KL941 che, partito dalla capitale olandese intorno alle 9 di domenica mattina, sarebbe dovuto atterrare a Cagliari Elmas alle 11.45. L’atterraggio d'emergenza a Genova è avvenuto poco prima delle 11. Paura per i passeggeri a bordo che allo scattare della procedura di emergenza si sono visti venire giù le maschere dell'ossigeno necessarie per poter respirare.

Passeggeri costretti a scendere dall’aereo a Genova – Da quanto è emerso, il comandante ha riscontrato un problema tecnico – sembra un improvviso abbassamento della pressione in cabina, provocata da una non frequente anomalia al sistema di pressurizzazione – e per questo ha chiesto di poter atterrare al primo scalo disponibile. Immediate sono scattate le procedure di emergenza con l'attivazione del 118, dei Vigili del Fuoco e della vigilanza portuale. Arrivati a Genova i passeggeri sono scesi dal velivolo e sono poi stati trasferiti a Cagliari con un altro volo o a bordo di pullman da imbarcare su un traghetto. Rispondendo a chi chiedeva informazioni, la compagnia di bandiera olandese ha precisato che non c'è stato alcun motivo di preoccupazione.