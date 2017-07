È di un morto e sei feriti, due dei quali in gravi condizioni, il bilancio di una sparatoria avvenuta nella serata di lunedì a a place Abbal a la Reynerie, quartiere caldo della banlieue di Tolosa in Francia. Secondo le ricostruzioni dei media francesi, due uomini in moto avrebbero aperto il fuoco contro un gruppo di persone e sarebbero poi scappati. Sul posto sono intervenuti numerosi poliziotti che hanno transennato e isolato la zona. “Nessuna pista è stata scartata ma a questo stadio non ci sono elementi terroristici”, ha affermato la prefettura senza quindi poter chiarire il movente dell’agguato. Secondo una fonte vicino agli inquirenti, le prime constatazioni farebbero pensare a un regolamento di conti.

“Assalitori vestiti con abiti islamici” – Secondo alcuni testimoni citati da France 3 gli uomini a bordo della moto erano vestiti con un abito tradizionale musulmano. La stessa emittente ha aggiunto che la notizia sarebbe stata confermata da fonti della polizia che hanno visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza. Una fonte di polizia ha aggiunto che la vittima era conosciuta dalle autorità per una serie di precedenti. Nel marzo dello scorso anno, non lontano dal luogo della sparatoria di ieri sera, un uomo era stato ucciso a colpi d'arma da fuoco nell'androne di un edificio.