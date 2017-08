Intorno alle 7.30 di sabato 26 agosto nel mercato del Capo, a Palermo, tre proiettili hanno ucciso Andrea Cusimano, commerciante trentenne di frutta e verdura. L'esplosione dei tre colpi è stata udita all'orario di apertura del mercato, che si trova a meno di 200 metri dal Palazzo di Giustizia. Secondo una testimonianza, Cusimano ha provato senza successo a fuggire dal suo assassino. Diverse pattuglie dei Carabinieri sono intervenute immediatamente sul posto e hanno arrestato Calogero Pietro Lo Presti, che aveva tentato la fuga. In loco anche un'ambulanza, che ha trasportato il commerciante al Pronto soccorso dell'Ospedale Civico. Impossibile, tuttavia, salvare la vita al trentenne.

Calogero Pietro Lo Presti è un plurupregiudicato per estorsioni, usura e associazione a delinquere. Il presunto assassino di Cusimano è nipote di Calogero Lo Presti, detto anche zio Pietro, uno dei boss mafiosi di Porta Nuova, condannato per associazione mafiosa e arrestato il 20 luglio. Il nipote è inoltre cugino di secondo grado di Tommaso Lo Presti, altro ras di Porta Nuova e anche lui in carcere.

Il tempestivo intervento delle Forze dell'ordine sul luogo dell'omicidio è dovuto anche al rafforzamento del servizio di controllo disposto negli ultimi tempi. I carabinieri sono impegnati nelle perquisizioni, mentre la zona del mercato è circondata da decine di vetture delle Forze dell'ordine.