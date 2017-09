Avrebbe approfittato del suo ruolo di docente in una scuola superiore allacciando una relazione clandestina con una sua giovanissima studentessa minore di 16 anni con la quale avrebbe avuto anche diversi rapporti sessuali. Questa la pesante accusa nei confronti di un professore di 47 anni di un istituto superiore di Partinico, in provincia di Palermo, arrestato dai carabinieri nella mattinata di venerdì. Per l'uomo il Giudice per le indagini preliminari di Palermo ha emesso una ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari su richiesta della locale Procura della Repubblica. Il 47enne ora deve rispondere del reato di atti sessuali con una minore di 16 anni.

Le indagini a suo carico erano partite nello scorso mese di marzo dopo che la ragazza aveva lasciato la casa dei genitori ed erano stati interessati i servizi sociali. Il caso era finito così in mano ai magistrati del pool "fasce deboli" della Procura del capoluogo siciliano che hanno avviato le indagini portando infine alla luce la storia del docente. A incastrare l'uomo, oltre alle dichiarazioni rese dalla stessa minore, anche le conversazioni scambiate tra la ragazzina e il docente attraverso l'applicazione Messenger collegata a Facebook. L'uomo infatti per comunicare con la minore aveva creato un profilo finto sul noto social network con tanto di pseudonimo per non farsi riconoscere dagli altri durante la chat.