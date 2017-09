Un uomo del padovano ha ammesso di aver picchiato tre bulli, di età compresa tra i 10 e gli 11 anni, colpevoli di aver avuto atteggiamenti violenti e intimidatori nei confronti del figlio. «Tuo padre c'è sempre e prende sempre le tue difese» avrebbe detto al figlio l'uomo prima dell'interrogatorio con i carabinieri di Cittadella. Dopo aver ammesso le proprie colpe il padre della vittima ha denunciato le quattro insegnati di una scuola elementare nell'Alta padovana per abbandono di minori, in seguito a episodi di bullismo in una classe di quinta elementare. Le quattro maestre sono accusate di non aver vigilato sulla sicurezza dei bambini

L'episodio di violenza risale al 12 febbraio scorso quando un insegnante ha richiesto l'intervento dei carabinieri di Cittadella. L'uomo ha anche sporto denuncia verso i tre bulli coetani del figlio. Il procuratore aggiunto Valeria Sanzari ha però disposto l'archiviazione, non avendo individuato responsabilità penali. Il padre del bambino però si è opposto, ottenendo dallo stesso gip un approfondimento istruttorio. Le parti coinvolte si ritroveranno in udienza a porte chiuse il 22 settembre, quando probabilmente verrà richiesto un supplemento di indagini.