Un imprenditore padovano ha messo a disposizione nella sua azienda tre posti per fare un apprendistato: si tratta della padovana Micromeccanica, impresa associata a Confapi che conta 35 dipendenti e fattura circa 6 milioni di euro l'anno. Nonostante Giancarlo Piva stia cercando tre giovani finora non ha ricevuto nessuna candidatura. "Evidentemente i giovani pensano che lavorare in un'azienda metalmeccanica sia poco gratificante", ha detto l'imprenditore. Eppure lo stipendio dovrebbe essere allettante: in questo settore per un apprendistato si possono guadagnare anche più di 900 euro, più di quanto ricevono degli apprendisti operai in altre aziende.

Secondo uno studio condotto su 100 aziende nel padovano il trend sembra essere lo stesso: le imprese metalmeccaniche non riescono più ad attrarre. Ben 28 imprese su 100 hanno problemi a reclutare alcuni profili professionali. Alla Micromeccanica stanno cercando ragazzi che si occupino di operazioni di controllo qualità, i giovani sono cioè chiamati a "Verificare che quanto esce dalle nostre macchine sia conforme al disegno e alle esigenze dei clienti" – ha spiegato Piva – "L'obiettivo è poi quello di formarli, facendo loro imparare ad attrezzare i nostri strumenti. Mi sono rivolto all'Enaip di Padova, istituto che organizza corsi di formazione professionale: mi dicono che per una classe che prepara alle lavorazioni meccaniche ce ne sono tre per aspiranti cuochi. E all'istituto Camerini Rossi mi hanno risposto che non organizzano più corsi professionali di questo tipo, perché non c'è più richiesta da parte dei ragazzi".