Era appena uscita dall'asilo, quando improvvisamente e accidentalmente è caduta nel canale Tergolino. Attimi di paura, finché il papà di una compagna di classe, che passeggiava per strada al momento dell'incidente, si è gettato in acqua ed è riuscito a metterla in salvo. Questa storia a lieto a fine arriva da Camposampiero, in provincia di Padova, dove una bambina di nazionalità nordafricana avrebbe potuto non farcela senza l'intervento coraggioso di un uomo 35enne, diventato così un vero e proprio eroe. La piccola, infatti, sporgendosi dal parapetto mentre tornava a casa con la madre, ha perso l'equilibrio finendo nel fiume, mentre la corrente la trascinava oltre un ponte che dà accesso ad alcune abitazioni.

È stata proprio la donna a lanciare l'allarme cominciando ad urlare chiedendo disperatamente aiuto ai passanti. "Quando ho sentito gridare, mi sono precipitato in strada per prestare aiuto – ha raccontato al Mattino di Padova un maestro della scuola primaria Parini -, è stato allora che ho visto un uomo che, senza esitazioni, è sceso in acqua raggiungendo la bambina e prendendola in braccio. Una volta afferratala, il soccorritore, con l'acqua fin sopra la cintola, ha passato la piccola a un altro ragazzo e a quanti poi l'hanno riportata a riva". La fortuna ha inoltre voluto che, in quel tratto, l’acqua del Tergolino superi di poco il metro di profondità.

Impossibile, però, dare un nome al papà eroe. Dopo aver portato la bimba in salvo, è andato via con sua figlia. La piccola protagonista dell'incidente non ha riportato alcuna ferita ma solo un grande spavento per lei e per quanti hanno visto la terribile scena, compresa la madre.