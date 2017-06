Emergono particolari sempre più raccapriccianti dietro il macabro omicidio di Anastasia Shakurova e Biagio Junior Buonomo, la giovane coppia attirata con l'inganno e la scusa di una cena in casa dall'ex professore di lei, Stefano Perale, e poi uccisa brutalmente nell'appartamento di Mestre. L'assassino reo confesso, infatti, tra la barbara uccisione della coppia che stava per avere un figlio e la chiamata alla polizia in cui ha confessato tutto, avrebbe addirittura immortalato il corpo senza vita della donna in pose oscene. È quanto ha rivelato il quotidiano locale Il Gazzettino secondo il quale la circostanza sarebbe emersa dall'analisi del telefonino dell'uomo da parte degli inquirenti.

In particolare sullo smartphone del 50enne professore di inglese sarebbero emersi almeno due video che ora saranno analizzati dagli esperti della scientifica. Se la circostanza si rivelasse fondata, potrebbe essere l'ultimo tassello per ricostruire esattamente gli ultimi movimenti dell'assassino della giovane coppia. Nella ricostruzione dell'accaduto, infatti, c'è un buco tra la morte della coppia e la chiamata al 113. Su cosa abbia fatto il professore in quei minuti stanno ora indagando gli agenti della squadra mobile di Venezia, coordinati dalla locale Procura della Repubblica.

La verità potrebbe arrivare proprio dai due filmati nei quali, secondo il giornale, ci sarebbero scene di natura sessuale nei confronti della giovane russa. Anastasia Shakurova, a differenza del fidanzato ucciso a bastonate e lasciato in una pozza di sangue, infatti non è stata ferita dall'assassino che invece l'ha strangolata dopo averla sedata con un narcotico diluito nelle bibite servite a tavola. Dietro l'omicidio, per gli inquirenti, si nasconderebbe l'ossessione che il docente provava per la ragazza sua ex allieva. In particolare il fatto che si stava creando una famiglia ed era felice senza di lui.

L'uomo, accusato di duplice omicidio volontario premeditato, intanto si è chiuso nel mutismo. Interrogato nel carcere veneziano di Santa Maria Maggiore dal giudice per le indagini preliminari Marta Paccagnella, ha preferito avvalersi della facoltà di non rispondere. Non è escluso che il pm Giorgio Gava, che coordina le indagini, possa contestare all'indagato anche il reato di procurato aborto vista che la donna era incinta al quinto mese.