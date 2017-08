Alla base del litigio tra Nadia Orlando e Francesco Mazzega non ci sarebbe stato nessun tradimento da parte della ragazza, strangolata lunedì sera dal fidanzato e trasportata cadavere per ore in auto. È quanto sostiene l'avvocato nominato dai genitori della ventunenne, che così ha smentito l’omicida reo confesso, che appunto aveva detto che lei aveva ammesso di averlo tradito la sera prima del delitto durante una sagra. “Non risulta nessun tradimento. Stiamo fornendo tutti gli elementi anche per salvaguardare l'immagine di Nadia”, ha detto l'avvocato Fabio Gasparini, nominato dai familiari della giovane uccisa dal fidanzato. Da quanto emerso Mazzega, trentaquattro anni, aveva parlato di un tradimento da parte della ragazza nel corso dell'interrogatorio dopo essersi costituito davanti alla Polizia stradale di Palmanova, nella provincia di Udine. “Ho perso la testa e le ho messo le mani al collo, premendo sempre più forte”, aveva detto agli investigatori ricostruendo le fasi del delitto. L'udienza di convalida del fermo di Francesco Mazzega si terrà venerdì 4 agosto quasi sicuramente nel reparto di diagnosi e cura dell'Ospedale di Udine, dove l'uomo è tuttora ricoverato in osservazione.

Nadia e Francesco sempre insieme negli ultimi giorni.

“Negli ultimi 20 giorni – ha detto invece il legale dei familiari di Nadia – stavano insieme quasi 24 ore su 24. Lui passava spesso a prenderla a casa al mattino e andavano al lavoro assieme. Tornavano anche insieme e si fermava da loro. Era bene accetto in casa, era diventato di famiglia. La loro relazione era all'apparenza normale”. I due ragazzi lavoravano insieme in una azienda di San Daniele del Friuli (Udine). Il presunto tradimento da parte di Nadia era stato negato anche dalla cugina con cui la ragazza aveva trascorso la serata di domenica. Entrambe erano impegnate come volontarie nella sagra paesana.