Spacciato come olio d'oliva italiano, in realtà non lo era affatto. L'inchiesta condotta dalla trasmissione Mi Manda Rai Tre andata in onda in prima serata giovedì scorso ha interessato anche la magistratura, con la Procura di Siena che ha deciso di aprire un'inchiesta verso ignoti per frode in commercio e contraffazione d'indicazione d'origine geografica. Il programma televisivo aveva mostrato i risultati dei test del dna su alcuni campioni d'olio in commercio che riportavano false indicazioni sull'etichetta e di seguito una squadra di forestali ha sequestrato 12 dei 19 campioni di olio oggetto di analisi da parte del Cnr di Perugia, l'istituto che ha svolto le indagini per conto di Mi Manda Rai tre. Gli stessi 12 campioni di olio, molti di questi commercializzati anche come dop, saranno inviati nuovamente al Cnr di Perugia per ulteriori verifiche.

Il programma televisivo voleva controllare se quanto dichiarato in etichetta corrispondeva effettivamente al prodotto contenuto nelle bottiglie, ovvero se se l'olio extra vergine venduto al supermercato come italiano conteneva solo olive italiane, miscele di olive europee oppure cultivar, cioè varietà di olivo di prezzo più basso proveniente dal Nordafrica. La redazione di Mi Manda Rai Tre ha comperato 19 bottiglie di marchi assai diffusi. Il ventesimo campione è stato realizzato mescolando vari oli, anche di semi. Davanti a un notaio e filmando tutto, i 20 campioni sono stati consegnati al Cnr per le analisi. I risultati hanno lasciato poco spazio a interpretazioni: in 12 casi su 19 quanto scritto in etichetta non corrispondeva al vero. Evidentemente ciò non voleva significare che si trattava di prodotti pericolosi, ma semplicemente non rispettosi di quanto indicato in etichetta.