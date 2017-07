Nulla sembra poter fermare la strategia di tensione costante in Corea. Nelle scorse infatti il regime nordcoreano è tornato a farsi sentire con il lancio dell'ennesimo missile balistico dalle sue basi militari che ha raggiunto questa volta le acque giapponesi in un raggio di circa 200 chilometri dalle coste del Paese del Sol Levante. La notizia è stata riferita dallo stesso governo di Tokyo, precisando che il test è avvenuto alle 9.40 locali (le 3.20 italiane). Secondo fonti Sud Coreane il missile sarebbe stato lanciato dalla base militare di Banghyon, la stessa dalla quale nel febbraio scorso sarebbe stato lanciato per la prima volta il nuovo missile dalla gittata presunta di 3 mila chilometri e che dunque avrebbe potuto raggiungere l'Alaska.

Poco dopo la stessa tv nordcoreana ha lanciato il suo proclama ufficiale parlando di un missile intercontinentale di nuova generazione capace di raggiungere gli Stati Uniti. "Il rispettato Supremo Leader Kim Jong Un ha firmato l'ordine di testare il missile balistico intercontinentale Hwasong-14″ ha annunciato infatti la tv di stato, parlando quindi del nuovo missile la cui costruzioni era stata annunciata già nel dicembre scorso. Al momento non ci sono conferme da altre fonti ma quello che è certo è che il potente missile ha volato fino a un'altezza di 2800 chilometri per circa una quarantina di minuti atterrando in acqua a 930 chilometri di distanza

La minaccia di Pyongyang diventa sempre più pericolosa", ha sottolineato il premier giapponese Shinzo Abe. Un lancio che sembra in effetti tutt'altro che casuale da parte di Pyongyang visto che il missile, che ha viaggiato per 40 minuti prima di atterrare nel Mar del Giappone, arriva nel giorno in cui negli Stai Uniti è festa nazionale e a poche ore da una tesa telefonata tra Trump e il leader cinese Xi Jinping. In effetti la reazione del Presidente Usa non si è fatta attendere con un nuovo appello a Pechino perché intervenga. Trump ha usato parole di fuoco contro la Corea del Nord e il leader Kim Jong-un, sottolineando che bisogna "fermarli una volta per tutte".

"Pechino agisca con decisione contro la Corea del Nord", ha scritto il Presidente Usa in una serie di tweet con un riferimento anche al fatto che i missili son partiti da una base posta ai confini proprio con la Cina. "Questo tizio non ha niente di meglio da fare con la sua vita? Difficile credere che Corea del Sud e Giappone possano sopportare a lungo questa situazione. Forse la Cina farà una mossa pesante sulla Nord Corea e metterà fine una volta e per tutte a questa assurdità!", ha aggiunto Trump.