Negli ultimi due giorni due cadaveri sono stati rinvenuti al Central Park di New York. I due corpi – il primo è stato trovato martedì e il secondo il giorno successivo – galleggiavano nello specchio d'acqua del Reservoir. Secondo quanto riportato dal New York Times, martedì un dipendente del parco ha scoperto il corpo di un uomo – nudo e in stato di decomposizione – nel grande bacino Jacqueline Kennedy Onassis, nei pressi della 86/ma Strada. Mercoledì un altro corpo è stato trovato nello stesso posto. Appartiene sempre a un uomo che sembra non essere rimasto per troppo tempo nell'acqua. I due cadaveri sono stati ripescati sotto lo sguardo dei tanti turisti che ogni giorno affollano il celebre parco di New York.

Un delitto o un incidente? – Per ora la cause dei decessi restano un mistero e gli inquirenti stanno indagando per tentare di stabilire se si sia trattato di un incidente o meno. Il capo dei detective della Polizia di New York, Robert K. Boyce, ha detto che secondo gli investigatori è probabile che non sia stato commesso alcun reato dato che in nessuno dei due casi c'erano segni di violenza sui corpi. Tuttavia ha confermato che si tratta di un incidente “insolito per il parco”.

Casi di questo genere sono rari a Central Park – Casi di questo genere sono effettivamente rari all'interno del Central Park, dove il tasso degli incidenti e dei crimini è molto basso. Un episodio simile risale al settembre del 2015, quando fu trovato il cadavere di un ragazzo di 27 anni che era morto annegato. Anche adesso sembra che entrambi gli uomini trovati senza vita fossero giovani, probabilmente tra i 20 e i 30 anni. Il primo pare essere rimasto in acqua per almeno un mese mentre il secondo al massimo per due settimane. I medici legali stanno effettuando l'autopsia e ulteriori esami sui cadaveri, mentre la polizia continua a indagare.