in foto: Carolina Caporale e il marito Nello Coccolo.

Quella di Nello Coccolo e Carolina Caporale, 90 anni lui e 81 lei, è una storia d'amore lunga tutta la vita. Sposatisi 62 anni fa, hanno mantenuto la promessa del "finché morte non ci separi", andandosene lo stesso giorno a sole cinque ore di distanza. Da pochi mesi vivevano nella casa per anziani a Cividale del Friuli. "Hanno condiviso tutto, ora continuano a stare assieme", ha detto commosso e allo stesso tempo confortato, uno dei due figli della coppia, Stefano, alla stampa locale. Tra gioie e dolori, la coppia aveva superato tutte le difficoltà. I familiari erano pronti da tempo alla fine di Nello, da tempo malato e aggravatosi proprio negli ultimi tempi.

Ma nessuno avrebbe mai potuto immaginare che quello stesso destino sarebbe toccato anche a Carolina, che godeva di una salute stabile, nonostante l'età. È stata proprio lei ad andarsene per prima, seguita subito dopo dall'amore della sua vita. All'inizio della scorsa settimana le condizioni di Nello, che tutti chiamavano Fumera, erano peggiorate, per questo era stato trasferito dalla Casa per anziani in cui era ricoverato nel reparto di medicina dell'ospedale locale. Qualche giorno dopo è stata la volta di Carolina, ma i medici sono sembrati molto fiduciosi sulla sua ripresa. "E invece ci ha salutato prima mamma – continuano i figli della coppia -. Adesso ci piace pensare che per loro sia stato bello così, dopo ben 62 anni vissuti fianco a fianco".

Grande commozione per la vicenda è stata espressa dalla comunità di Cividale del Friuli, dove i coniugi Coccolo erano molto conosciuti e amati. Nello era stato ferroviere sulla tratta Udine-Cividale, mentre Carolina si è sempre dedicata alla casa e alla famiglia. "Il destino non ha voluto separare questa bella coppia nemmeno alla fine", è stato il commento del sindaco della cittadina friulana, Stefano Balloch.