Assurdo e tragico incidente nelle scorse ore in alcuni campi agricoli del modenese. Un uomo è morto dopo essersi ritrovato improvvisamente sulla traiettoria di una rotoballa di fieno rimanendo schiacciato, La vittima è il 78enne Emilio Cavazzuti che al momento del fatto si trovava nella sua azienda agricola di Carpi, che gestisce insieme ai figli. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, si è trattato di una tragica fatalità frutto di una serie di coincidenze dal finale tragico. L’agricoltore infatti pare non stesse lavorando allo spostamento delle rotoballe, ma semplicemente si trovava nel magazzino dove queste erano accatastate.

Qualcosa è andato storto e una delle balle è improvvisamente caduta dal'alto colpendo in pieno la sfortunata vittima. Il 78enne è stato subito soccorso di presenti, che lo hanno liberato dal peso, e successivamente dai sanitari del 118, intervenuti sul posto in ambulanza, ma per lui non c'è stato nulla da fare. L'uomo è stato dichiarato morto sul posto. Sul posto son poi intervenuti anche gli agenti di una volante della polizia di Stato del commissariato di pubblica sicurezza di Carpi gli esperti della medicina del lavoro per effettuare tutti i controlli, ricostruire la dinamica ed accertare eventuali responsabilità