Doveva essere un tranquillo giro di esercitazione nei cieli come tante altre volte era accaduto approfittando del tempo libero della domenica, ma durante la fase finale del volo qualcosa è andato storto e l'aereo è precipitato a suolo uccidendolo sul colpo. Così è morto a 67 anni Antonio Dettori residente a Pavullo nel Frignano, in provincia di Modena, ma originario della Sardegna. Il terribile schianto mortale nella mattinata di domenica, poco dopo le 11, proprio nei pressi dell'aero club del comune nell'Appennino Modenese.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, Dettori era partito in mattinata proprio da Pavullo per arrivare a Sassuolo e, una volta giunto a destinazione, aveva poi fatto rotta di nuovo verso l'aeroclub di partenza. Qui però qualcosa è andato storto. Secondo alcune testimonianze l'ultraleggero di sua proprietà su cui si trovava si sarebbe avvicinato ad una altezza troppo elevata poi avrebbe cominciato a fare manovre anomale fino a precipitare non lontano dal crinale di Montecuccolo, frazione di Pavullo.

Dopo lo schianto è immediatamente partito l'allarme e sul posto sono accorsi sanitari del 118, vigili del fuoco e carabinieri ma purtroppo per il 67enne non c'era più niente da fare. Per ora non si esclude alcuna ipotesi sui motivi del disastro comprese quelle di un guasto o di un malore del pilota. Maggiori chiarezze arriveranno dopo le verifiche sull'ultraleggero.