Dopo il passaggio di una perturbazione che ha interessato varie regioni d’Italia il tempo sta migliorando in tutta la penisola, salvo qualche ultimo annuvolamento al Sud e occasionali piovaschi. Oggi, giovedì 21 settembre, sono previsti ultimi, ma rari piovaschi, solo sul Messinese mentre nel resto del Paese dominerà il sole. Anche domani, venerdì 22 settembre, sarà una giornata di bel tempo prevalente ovunque, salvo locali e innocui addensamenti. Qualche nuvola tornerà nel weekend portando con sé anche delle piogge. In particolare, come spiegano gli esperti del sito ilmeteo.it, nel corso del fine settimana un centro depressionario attivo sui settori centro-orientali europei tornerà a influenzare i settori orientali del Paese, nel contempo un intenso corpo nuvoloso attraverserà alcune regioni meridionali. Per questo sabato, 23 settembre, avremo nuvolosità in aumento nelle regioni settentrionali, soprattutto nei settori occidentali. Previsto qualche rovescio sparso sulle Alpi e sull'Imperiese e il tempo peggiora moderatamente anche in Sardegna e in Sicilia, dove pioverà tra Medio Campidano, Ogliastra, Cagliaritano e Trapanese. Più soleggiato invece sul resto delle regioni.

Il meteo di domenica – Il tempo peggiora ancora nel corso della giornata di domenica 24 settembre soprattutto al Nord-Est, nelle Marche, Lombardia meridionale, Abruzzo, Toscana centro-settentrionale, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna orientale. Per quanto riguarda le temperature, avremo nei prossimi giorni valori in graduale diminuzione su tutte le regioni, soprattutto al Sud. Previste anche prime gelate in montagna sopra i 700/800 metri. I valori notturni sulle zone centro-settentrionali di pianura si aggireranno attorno ai 9/12 gradi (valori massimi fino a 22 gradi) mentre al Sud si registrerà qualche grado in più (massime di 24/25 gradi).