Si allontana dalla penisola l’anticiclone che per giorni ha garantito temperature piacevoli e sole e, proprio a ridosso del weekend, una perturbazione atlantica transiterà sul Paese coinvolgendo prima le regioni del Nord-Est e poi scenderà al Centro-Sud. L’aria fredda che la accompagna determinerà un calo delle temperature, che si riporteranno su valori più normali per il periodo. Nei dettagli, secondo le previsioni degli esperti de ilmeteo.it, nel corso della giornata di oggi, venerdì 17 febbraio, aria atlantica entrerà nel Mediterraneo dalla Valle del Rodano e inizierà a formare una debole circolazione depressionaria nei pressi del mare Ligure. Venti di Libeccio inizieranno a soffiare sul Tirreno. A seguire la bassa pressione si collocherà sulle regioni centrali e poi sul mare Adriatico per poi evolvere verso la Penisola Balcanica meridionale. Entro questa sera qualche pioggia potrà raggiungere il Veneto meridionale e il maltempo potrà colpire anche l’Emilia centro-orientale. I meteorologi prevedono inoltre piogge sulla Toscana settentrionale, sullo Spezzino e a scendere su Umbria, Lazio e Marche in nottata.

Le previsioni meteo per il weekend – Domani, sabato 18 febbraio, il tempo migliora nelle regioni del Nord-Est e in Toscana mentre piogge veloci colpiranno le Marche, l’Umbria, l’Abruzzo e il Lazio. Qui sarà possibile anche qualche temporale. Entro sera piogge e locali temporali scenderanno anche al Sud e in particolare interesseranno la Campania, la Basilicata e la Puglia. Prevista neve in Appennino sopra i 1300 metri, in serata sopra i 1000 metri. La fase di maltempo dovrebbe durare comunque poco tempo. Già domenica 19 febbraio, infatti, i meteorologi prevedono un miglioramento. Previsto solo cielo coperto al Sud su Sicilia e Calabria e qualche pioviggine sul Reggino. Nel resto della penisola sarà più soleggiato.