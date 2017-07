Un bimbo di 8 anni è stato ricoverato all’Ospedale S. Orsola di Bologna dopo che erano stati evidenziati sintomi riconducibili a meningite. Il piccolo stava frequentando un campus estivo a Castel del Rio. Il caso è stato segnalato nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 luglio al Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda Usl di Bologna. Immediatamente è stata somministrata la profilassi antibiotica a familiari, ai contatti stretti, 6 persone, e a tutti i compagni della struttura ricreativa, complessivamente 42 minori ed 8 educatori. "Il bambino non è in pericolo di vita e le sue condizioni generali sono in netta ripresa", fanno sapere i sanitari della Usl di Bologna. La situazione "è sotto controllo e costantemente monitorata dagli operatori" dei Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Azienda Usl di Bologna e di Imola.

Una volta individuato il ceppo del meningococco che ha provocato la meningite verrà proposta la vaccinazione a tutti i piccoli che non fossero ancora stati vaccinati. La UOC di Igiene e sanità pubblica dell’Ausl di Imola, inoltre, ha spedito una nota alle famiglie di altri 60 ragazzi che hanno frequentato nello stesso periodo il campus, ma che non risulta abbiano avuto contatti con il gruppo di ragazzi bolognesi, se non in via del tutto occasionale e comunque sempre in spazi aperti."In questi casi, la possibilità di contagio è molto ridotta, pertanto la profilassi antibiotica non è raccomandata, ma ai soggetti interessati e alle loro famiglie viene indicato di porre attenzione ad eventuali sintomi sospetti" e si forniscono in una missiva tutti i riferimenti e i contatti utili per eventuali necessità, si legge nella nota.