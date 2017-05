Svolta nel caso del giovane trovato privo di vita domenica in un cantiere a Marconia di Pisticci, nella provincia di Matera. Un ragazzo di diciassette anni – amico e coetaneo della vittima Matteo Barbalinardo – è in stato di fermo con l’accusa di omicidio. Le tracce del diciassettenne ucciso si erano perse giovedì scorso e il giorno dopo la famiglia ne aveva denunciato la scomparsa. Inizialmente non si era esclusa l'ipotesi di un allontanamento volontario ma subito le forze dell’ordine avevano avviato le ricerche anche grazie alla collaborazione di gruppi di volontari, molti dei quali amici del ragazzo che avevano anche diffuso appelli sui social network nella speranza di poterlo ritrovare. Ieri poi il drammatico epilogo: Matteo, che sul corpo presentava numerose ferite di arma da taglio, è stato trovato morto in un cantiere non lontano dalla sua abitazione.

Forse omicidio legato a questioni di droga – Il ragazzo che ora è in stato di fermo nella notte è stato a lungo ascoltato nel Commissariato di Pisticci della Polizia. Secondo la prima ricostruzione, il movente dell'omicidio potrebbe essere una questione relativa alla droga. Da quanto si apprende, i due giovani avevano trascorso insieme gran parte della serata di giovedì. Agli inquirenti il giovane fermato aveva detto di aver visto l'amico per l'ultima volta intorno alla mezzanotte.