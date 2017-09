Tragedia nel pomeriggio di martedì a Marina di Massa, in Toscana. Un uomo ha perso la vita dopo essere caduto del balcone di casa al culmine di un violenta lite con la compagna all'interno dell'abitazione di famiglia. Secondo una prima ricostruzione dei fatti realizzata dai carabinieri di Massa, l'episodio poco dopo le 14 quando tra i due conviventi, un uomo di 81 anni e una donna di 66 anni, sarebbe scoppiata una furibonda discussione.

Al culmine della lite lui avrebbe cercato di aggredire la donna con un'arma da taglio, probabilmente un coltello da cucina, ma mentre lei è scappata dai vicini, l'uomo è improvvisamente precipitato dal terrazzo del suo appartamento al terzo piano, schiantandosi a terra dopo un volo di diversi metri. L'allarme è scattato quando qualcuno dei vicini ha chiamato il 118 per soccorrere una donna con ferite da taglio. All’arrivo dell’ambulanza, però, sul posto è stato trovato il corpo senza vita di un uomo, risultato poi il convivente della donna, precipitato dal terzo piano.

Per lui inutili i soccorsi e i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari, i medici hanno dovuto dichiararne il decesso sul posto. Per la donna invece i sanitari hanno accertato numerose ferite e tagli superficiali da difesa, ed è stato necessario il trasporto al pronto soccorso dove è stata medicata. La donna nelle prossime ore sarà interrogata dai carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi del caso. La dinamica esatta sia della presunta aggressione alla donna sia della caduta mortale dell’uomo infatti sono ancora al vaglio degli investigatori.