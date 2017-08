La mamma è contraria ai vaccini, il padre è invece favorevole. Questa contrapposizione d'intenti ha portato i due genitori, che da tempo non stanno più insieme, a scontrarsi duramente in tribunale. Secondo quanto ricostruito dal quotidiano La Repubblica, il bambino di 4 anni figlio della coppia a causa delle convinzioni della madre, agguerrita anti-vaccinista, non sarebbe mai stato vaccinato né visitato da un pediatra sin dalla sua nascita, contro il volere del padre che invece vorrebbe sottoporlo alle somministrazioni obbligatorie e a regolari visite di controllo. Inoltre, stando alle accuse del genitore, la donna avrebbe anche cercato di imporre al figlioletto una dieta strettamente vegana, provocandogli scompensi. Le convinzioni della madre hanno scatenato la reazione del padre del piccolo e la lite è finita al cospetto dei giudici del Tribunale di Milano, i quali hanno ordinato di portare il bimbo regolarmente dal pediatra per le visite di controllo, di sottoporlo a tutte le vaccinazioni obbligatorie e che toccherà ai servizi sociali prendere le decisioni sulla sua salute, oltre a quelle sull'istruzione e sull'educazione. Una decisione che può essere definita storica, sia perché è la prima del genere presa da un tribunale italiano, ma soprattutto perché interviene a pochi giorni dall'entrata in vigore del tanto contestato decreto per la reintroduzione delle vaccinazioni obbligatorie per i bambini dagli 0 ai 16 anni.

Secondo il tribunale di Milano, da ora in poi al minore dovranno essere assicurate "le visite di controllo sul suo stato di crescita e di salute, le cure necessarie, verificando eventuali incompatibilità e controindicazioni all'assolvimento delle vaccinazioni obbligatorie" e saranno i servizi sociali (l'"ente affidatario") a prendere "le decisioni inerenti alla salute, all'istruzione ed educazione del minore così da assicurargli non solo le visite e le cure necessarie, regolarizzando altresì l'assolvimento dell'obbligo delle vaccinazioni, ma anche la frequentazione delle scuole e lo svolgimento di normali attività stimolanti e di socializzazione fino ad oggi a lui negate".

Secondo il padre, il bambino soffrirebbe inoltre di carenze vitaminiche legate alla dieta vegana scorretta imposta dalla madre e nel corso della sua vita non avrebbe mai potuto frequentare spazi pubblici come piscine proprio in quanto soggetto non vaccinato. L'uomo fino ad ora poteva incontrare solo in ambiente protetto il figlio, anche a causa della denuncia di molestie avanzata dalla moglie, denuncia archiviata dal tribunale. Per questo motivo, dunque, il Tribunale per i minori ha anche chiesto di "regolamentare i rapporti del minore con il padre che, salva la presenza di gravi ragioni di pregiudizio nella relazione padre/figlio che dovranno essere dal servizio riferite e puntualizzate, favoriscano congrui tempi e modalità di incontro, come già in via provvisoria disposto, con la facoltà di un graduale ampliamento e liberalizzazione".

Secondo i giudici, comunque, i conflitti tra genitori sarebbero talmente insanabili che "risulta necessario limitare ulteriormente la responsabilità genitoriale" con riferimento a tutte le decisioni sulla sua salute e sull'istruzione, che per questo motivo dovranno essere prese dai servizi sociali. In caso di opposizione, il figlio potrebbe essere definitivamente allontanato dalla famiglia.