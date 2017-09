È drammatica la storia che arriva dalla Russia, dove una giovane mamma affronterà dieci anni di carcere per aver abbandonato solo a casa il suo bambino di nove mesi. Un bambino, il piccolo Egor, che dopo una settimana solo in casa è stato poi trovato morto nel suo seggiolone. È accaduto a Rostov e, secondo quanto si legge sui media britannici che hanno riportato la notizia, ad accorgersi dell’assenza della mamma e a chiamare la polizia sono stati dei vicini di casa della giovane donna. Arrivata sul posto, la polizia ha aperto la porta di casa e si è trovata di fronte il bambino ormai privo di vita. Da quanto ricostruito la mamma, Viktoria Kuznetsova, avrebbe deciso di lasciare il bambino da solo a casa pur di trascorrere qualche giorno insieme ai suoi amici negli alloggi universitari. Avrebbe approfittato anche dell’assenza del marito, partito per il servizio militare, e così avrebbe abbandonato il piccolo Egor a casa e sarebbe andata via.

Era stanca di occuparsi del figlio – Nel frattempo, mentre il piccolo moriva, lei continuava ad aggiornare anche il suo profilo social, dove avrebbe scritto che a occuparsi di suo figlio c’era la zia. Dopo qualche giorno però i vicini, non notando alcun movimento nella casa della ragazza, hanno appunto deciso di chiamare la polizia. A quel punto, la diciassettenne avrebbe ammesso di aver deciso di lasciare il bimbo perché stanca di occuparsi di lui. Di fronte a tale orrore, il marito e padre del bambino ha chiesto subito il divorzio.