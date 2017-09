È di almeno 8 morti e oltre 67 feriti il bilancio provvisorio della terribile tempesta che si è abbattuta nelle ultime ore in Romania. Le città più colpite sono Timisoara e Buzias, al confine con la Serbia. I media locali riferiscono di 4 morti a Timisoara, e altri 4 a Buzias. Qui sono state registrate scariche di vento ad oltre 100 km/h e piogge torrenziali. La maggior parte delle vittime si trovava per strada ed è stata colpita da alberi sradicati, pali elettrici e cartelli pubblicitari abbattuti dalle raffiche. Altre zone della Romania occidentale, poi, sono rimaste senza elettricità. Il maltempo ha colpito anche la Serbia. Colpita la capitale Belgrado, dove si segnalano feriti e dispersi oltre ad altre importanti città come Novi Sad, Sabac e Zrenjanin. Un uomo risulta disperso nel Danubio a Belgrado. Secondo le fonti l'uomo si trovava su una barca al momento della bufera. Ingenti sono i danni materiali. La violenta tempesta è arrivata dopo giorni di caldo torrido, anomalo per il periodo dell'anno, con picchi di temperatura fino a 30 gradi. Inoltre nessun servizio meteorologico aveva previsto una tempesta di così rara intensità. «I nostri pensieri – ha detto Margaritis Schinas, portavoce della Commissione Unione Europea– vanno a quanti sono stati colpiti e ai primi coraggiosi soccorritori. L’Ue e’ pienamente pronta ad aiutare. Il nostro centro di coordinamento per le risposta alle emergenze e’ gia’ in contatto con le autorita’ di protezione civile nazionale. Monitoriamo da vicino gli sviluppi».

Esattamente 3 anni fa un vero disastro ad Orsova (piccolo centro in Romania ubicato nel distretto di Mehedinţi, nella regione storica del Banato al confine con la Serbia). Nelle immagini vengono mostrati gli smottamenti e le frane che hanno provocato la distruzione di strade.