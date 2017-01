Una ondata di maltempo ha investito in queste ore la Sicilia mettendo in ginocchio molte zone dell'isola colpite da violenti nubifragi e vere e proprie bombe d'acqua. Le zone più colpite al momento sono le province di Trapani e Agrigento, in particolare Sciacca, dove il sindaco ha lanciato un appello ai suoi concittadini a rimanere in casa, ma nelle prossime ore le nuvole si dovrebbero spostare verso la parte orientale dell’isola e in Calabria dove è già scattato il piano di emergenza. In molte zone sono stati segnalati torrenti straripati, allagamenti e frane dovute alle abbondanti piogge ma anche danneggiamenti a strutture e magazzini. Inoltre diversi corto circuiti hanno lasciato senza corrente elettrica molte zone del territorio.

I Vigili del fuoco da ore sono impegnati a valutare i potenziali pericoli nelle aree più critiche e a soccorrere automobilisti rimasti impantanati in diverse strade allagate. A Sciacca un fulmine ha colpito un semaforo in pieno centro abitato anche se fortunatamente al momento non si segnalano danni alle persone. Anche per questo però il sindaco ha disposto per lunedì la chiusura di tutte le scuole e ha invitato i cittadini a non muoversi se non necessario. Nel pomeriggio la situazione si è comunque attestata sul codice arancione.

Allerta meteo da Codice rosso invece è stata diramata dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile sul territorio del Comune di Catania dalla mezzanotte di oggi fino alle 24,00 di lunedì. In tutta la zona infatti si prevedono forti piogge e temporali, raffiche di vento, fulmini e locali grandinate e mare mosso. Per questo il sindaco di Catania Enzo Bianco ha emanato l’ordinanza che prevede la chiusura delle scuole di Catania a scopo precauzionale. Nell’ordinanza si dispone anche il divieto di circolazione dei mezzi a due ruote e si consiglia di non usare mezzi propri per spostarsi.

Massima allerta e scuole chiuse domani anche a Taormina e in molti comuni del Messinese. L’allerta meteo non risparmia neanche le isole Eolie dove già da quarantotto ore non ci sono collegamenti garantiti. Per questo lunedì 23 gennaio tutte le scuole delle sette isole rimarranno chiuse. Il maltempo però interesserà anche la Calabria dove le scuole rimarranno chiuse per precauzione anche a Reggio Calabria e nell’area comunale di Crotone e Catanzaro.